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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Операция израильского спецназа в Ливане

18:50 495

Израильские спецназовцы взяли в плен одного из командиров морских сил движения «Хезболла» Имада Амхаза, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя израильских властей.

«Часть спецназначения израильских ВМС прошлой ночью схватила Имада Амхаза - высокопоставленного члена морских сил «Хезболлы» - в ходе операции в северном Ливане, заявило мне израильское официальное лицо», - написал Равид в соцсетях.

«Он сказал, что его (Амхаза) задержали для допроса и выяснения новой информации о морских операциях «Хезболлы», - добавил журналист.

По данным саудовского сайта Al Hadath и телеканала Al Jazeera, в спецоперации приняли участие 25 бойцов израильских морских коммандос из подразделения «Шайетет 13». ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию. Но из сообщений в арабских СМИ следует, что коммандос прибыли морем, захватили Имада Амхаза в его доме, который был расположен на берегу, вывезли на резиновых лодках в открытое море и поместили на катер для доставки в Израиль.

Имад Амхаз — высокопоставленный командир военного подразделения «Хезболлы», отвечающий за вооружение и военно-морскую деятельность организации.

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