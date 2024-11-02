Американские спецслужбы обвиняют Россию

20-секундный ролик набрал сотни тысяч просмотров в соцсетях. В нем двое находящихся в машине мужчин рассказывают, что приехали в США из Гаити, в течение шести месяцев получили американское гражданство, после чего проголосовали за Камалу Харрис в округах Гвиннетт и Фултон в штате Джорджия.

Спецслужбы США обвинили «российских агентов влияния» в распространении фальшивого видео, на котором двое гаитян утверждают, что смогли несколько раз досрочно проголосовать на выборах в США. Об этом пишет Русская служба BBC.

Судя по всему, речь идет о почтовом голосовании, когда бюллетень можно отправить досрочно. Люди на видео призывают других гаитян приезжать в США.

Сразу три спецслужбы США — ЦРУ, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) — выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что за созданием и распространением фейка стоит Россия. «Такие действия — часть более масштабных усилий Москвы, призванных посеять безосновательные сомнения в честности выборов в США и разжечь разногласия среди американцев», — говорится в заявлении.

Посольство России в США заявило, что обвинения не соответствуют действительности, и Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.

При этом специалисты из Университета Клемсона утверждают, что в видео явно заметен почерк российской группы, которую специалисты компании Microsoft называют «Шторм-1516». По данным западных специалистов в области кибербезопасности, она занимается созданием и распространением дезинформации для продвижения интересов российского правительства за рубежом.

Глава избирательной комиссии штата Джорджия Брэд Раффенспергер, заявил, что видео является фейком и частью внешней кампании по дезинформации.

На прошлой неделе внимание американских спецслужб привлекло другое видео, на котором показано, как якобы сотрудник избирательного участка в Пенсильвании уничтожает отправленные по почте бюллетени с пометкой в пользу республиканского кандидата Дональда Трампа. В американских спецслужбах заявляют, что это видео тоже является фейком, распространенным российской стороной.

Недавно американская телекомпания CBS опубликовала разбор, в котором сказано, что случаи голосования мигрантов крайне редки, поскольку для участия в выборах необходимо доказать американское гражданство, а списки избирателей тщательно контролируются.