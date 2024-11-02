Зеленский обеспокоен неудачами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский «измотан и напряжен», а также обеспокоен неудачами ВСУ на фронте, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые недавно посещали Киев и общались с президентом Украины.

«После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел измотанным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также в отношении выборов в США», - говорится в статье.

Газета сообщает, что сегодня в Украине «моральный дух подрывается перед лицом движения России и страха, что западная поддержка и поток поставок заканчиваются». Кроме того, через несколько дней в США президентские выборы, которые могут негативно повлиять на поддержку Киева в случае победы республиканца Дональда Трампа.