Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с экономическими чиновниками из Министерства дорог призвал сотрудников ведомства ускорить реализацию пограничного коридора с Азербайджаном, а также завершение строительства международного коридора Север-Юг.

«Учитывая важность этих региональных коридоров, они должны быть завершены как можно скорее», - сказал президент Ирана, его слова приводит агентство Mehr.

Пезешкиан обсудил, кроме того, последнее состояние транспортной инфраструктуры страны и региональных коридоров. Иранский лидер призвал частные компании инвестировать в инфраструктурные проекты Ирана, отметив, что в стране есть проекты, интересные и иностранным инвесторам.