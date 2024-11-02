В Москве заявили, что Киев не принимает своих военнопленных

По словам представителя МИД РФ, Министерство обороны России в этом году предложило украинской стороне для обмена 935 украинских военнопленных, но Киев согласился принять только 279 человек.

Захарова утверждает, что Киев отказывается принимать пленных из подразделения охраны Чернобыльской АЭС, а также из нескольких бригад территориальной обороны.

На фоне заявлений Захаровой уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова через соцсети призвала Украину «вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными».

Власти Украины на момент публикации эти заявления не комментировали.

«Медуза» отмечает, что информация Марии Захаровой о числе украинских военнопленных, предложенных Россией для обмена, не совпадает с данными самого Минобороны РФ. Согласно официальным сообщениям Минобороны РФ, опубликованным в телеграм-канале ведомства, Россия и Украина с начала 2024 года девять раз обменивались пленными. За это время Россия, как утверждается, передала Украине 1116 украинских военнопленных. В чем причина расхождения между данными Минобороны и словами Захаровой не ясно: в первом случае идет речь о фактически обменянных военнопленных, во втором о людях, по которым «были переданы предложения о передаче» в украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.