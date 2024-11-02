Азербайджан в качестве «Страны почётного гостя» на Стамбульской международной книжной ярмарке

2 ноября состоялось открытие 41-й Стамбульской международной книжной ярмарки. Выставка, организованная в комплексе TÜYAP под девизом «Детство – праздник», имеет в этом году особое значение для Азербайджана. При организации Министерства культуры Азербайджан впервые участвует в выставке в качестве «Страны почётного гостя». В открытии выставки приняли участие губернатор Стамбула Давуд Гюль, заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Фарид Джафаров, глава столичного муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева, начальник Главного управления библиотек и издательств Министерства культуры и туризма Турции Танер Бейоглу, председатель Союза издателей Турции Кенан Коджатюрк, первый заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный писатель Эльчин, а также известные и молодые писатели Азербайджана и Турции.

Один из членов руководства выставочного комплекса TÜYAP Ильхан Эрсёзлю передал поздравления по случаю 41-й Стамбульской ярмарки и предоставил информацию о выставке. Сообщалось, что в девятидневной выставке принимают участие более 2000 писателей и поэтов из Турции и зарубежья. В рамках выставки будет организовано до 450 различных мероприятий, в том числе более 200 церемоний подписания соглашений. Заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Фарид Джафаров поприветствовал участников мероприятия, отметив, что быть «Страной почётным гостем» столь престижной выставки вызывает чувство удовлетворения. Было констатировано, что Азербайджан и Турция, охарактеризованные великим лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым как «Одна нация - два государства», имеют одни и те же этнокультурные корни, разделяют общие богатые ценности. В укреплении этой близости, идущей из истории, ключевую роль сыграли древняя и богатая культура и литература наших народов. Было отмечено, что произведения таких великих деятелей турецкой литературы, как Рашад Нури Гюнтекин, Яшар Камал, Назим Хикмет, Азиз Несин, были встречены в Азербайджане с большой признательностью и неоднократно издавались: «И сегодня в нашей стране продолжается работа по переводу и популяризации произведений известных деятелей турецкой литературы. В то же время мы испытываем гордость, что произведения известных азербайджанских писателей: Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада, Юсифа Везира Чеменземинли, Алмаса Илдырыма, Ахмеда Агаоглу, Бахтияра Вагабзаде и других любимы турецкими читателями. Стихотворение «Чырпынырды Кара Дениз» (Бушевало Чёрное море) Ахмеда Джавада, музыка, написанная на слова этого стихотворения гениальным азербайджанским композитором Узеиром Гаджибейли, звучавшие как гимн Кавказской исламской армии, – это слова, написанные на языке наших народов, заученные наизусть».

Заместитель министра сказал, что сегодня азербайджано-турецкие отношения переживают золотой период. В основе этого лежит, прежде всего, личная дружба президентов Азербайджана и Турции - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Союзнические отношения двух государств создают благодатные условия для развития культурных связей между странами. В настоящее время Азербайджан и Турция успешно сотрудничают как в рамках двусторонних, так и международных организаций. В завершение своего выступления Фарид Джафаров поблагодарил тех, кто усердно работал над организацией выставки, выразил благодарность за гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации, пожелал успехов в работе выставки. В своих выступлениях глава столичного муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу, начальник Главного управления библиотек и издательств Министерства культуры и туризма Турции Танер Бейоглу, председатель Союза издателей Турции Кенан Коджатюрк, губернатор Стамбула Давуд Гюль, «почётный автор» выставки Ялвач Урал и другие подчеркнули значимость выставки. В выступлениях обсуждалось нынешнее состояние книжной отрасли Турции и предстоящие задачи. Затем губернатор Стамбула Давуд Гюль вручил подарочную табличку губернатора замминистра культуры Фариду Джафарову.