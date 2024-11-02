Трамп пугает американцев Великой депрессией

Соединенные Штаты погрузятся в экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годов, в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, утверждает претендент на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Если Камала победит, то от начала экономической депрессии в духе 1929 года вас отделяют три дня. Я уверен в этом», - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в городе Гастония (штат Северная Каролина).

Трамп утверждает, что при нынешней администрации инфляция «порвала на куски» некогда сильную американскую экономику: «Если победа достанется мне, то три дня отделяют вас от наилучших рабочих мест, самых больших зарплат, ярчайшего экономического будущего».