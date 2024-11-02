Ликвидация командиров «Хезболлы» продолжается
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командира ракетного подразделения «Насер» ливанского движения «Хезболла» Джафара Хадера Фаура.
«Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар», — говорится в сообщении. Также известно о ликвидации командира по управлению системами беспилотников этого подразделения.
«Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения «Насер», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
По ее данным, в ходе этих ударов был также ликвидирован командир подразделения беспилотников сил «Насер».