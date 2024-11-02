USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Таинственный запах будоражит жителей Баку
Новость дня
Таинственный запах будоражит жителей Баку

Ликвидация командиров «Хезболлы» продолжается

2 ноября 2024, 23:34 562

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командира ракетного подразделения «Насер» ливанского движения «Хезболла» Джафара Хадера Фаура.

«Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар», — говорится в сообщении. Также известно о ликвидации командира по управлению системами беспилотников этого подразделения.

«Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения «Насер», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По ее данным, в ходе этих ударов был также ликвидирован командир подразделения беспилотников сил «Насер». 

Китайская экспансия: в два раза быстрее
Китайская экспансия: в два раза быстрее
2 ноября 2024, 23:47 1362
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад»
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад» наши подробности; все еще актуально
2 ноября 2024, 16:33 7137
Населенные пункты Украины переходят под контроль России
Населенные пункты Украины переходят под контроль России обновлено 20:16
2 ноября 2024, 20:16 7323
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным»
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным» новость дополнена
2 ноября 2024, 13:55 4201
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее обновлено 22:10
2 ноября 2024, 22:10 2855
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
2 ноября 2024, 21:35 3556
Зеленский обеспокоен неудачами ВСУ
Зеленский обеспокоен неудачами ВСУ
2 ноября 2024, 21:07 3241
Что может им обещать правительство при разваленной экономике?
Что может им обещать правительство при разваленной экономике? главный вопрос; все еще актуально
2 ноября 2024, 12:54 5023
Али Асадов вновь собрал министров
Али Асадов вновь собрал министров фото
2 ноября 2024, 17:24 8470
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак горячая тема
2 ноября 2024, 12:29 3659
На некоторых улицах и проспектах Баку изменят движение
На некоторых улицах и проспектах Баку изменят движение
2 ноября 2024, 18:08 3592

ЭТО ВАЖНО

Китайская экспансия: в два раза быстрее
Китайская экспансия: в два раза быстрее
2 ноября 2024, 23:47 1362
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад»
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад» наши подробности; все еще актуально
2 ноября 2024, 16:33 7137
Населенные пункты Украины переходят под контроль России
Населенные пункты Украины переходят под контроль России обновлено 20:16
2 ноября 2024, 20:16 7323
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным»
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным» новость дополнена
2 ноября 2024, 13:55 4201
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее обновлено 22:10
2 ноября 2024, 22:10 2855
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
2 ноября 2024, 21:35 3556
Зеленский обеспокоен неудачами ВСУ
Зеленский обеспокоен неудачами ВСУ
2 ноября 2024, 21:07 3241
Что может им обещать правительство при разваленной экономике?
Что может им обещать правительство при разваленной экономике? главный вопрос; все еще актуально
2 ноября 2024, 12:54 5023
Али Асадов вновь собрал министров
Али Асадов вновь собрал министров фото
2 ноября 2024, 17:24 8470
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак горячая тема
2 ноября 2024, 12:29 3659
На некоторых улицах и проспектах Баку изменят движение
На некоторых улицах и проспектах Баку изменят движение
2 ноября 2024, 18:08 3592
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться