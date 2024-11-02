USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Таинственный запах будоражит жителей Баку
Новость дня
Таинственный запах будоражит жителей Баку

Китайская экспансия: в два раза быстрее

2 ноября 2024, 23:47 1362

Когда говорят о Китае, как о стране с огромным рынком в полтора миллиарда потребителей, сильно ситуацию приукрашивают. Очевидно, что тех, кто в состоянии приобрести автомобиль, там намного меньше. Но и тех, кто может, очень много – две-три сотни миллионов. Понятно, что за эту долю развернулась серьезная конкуренция между ведущими мировыми брендами, которые кинулись размещать свои производства прямо в Китае. Сейчас они за это расплачиваются.

Китайские производители, уловив глобальные веяния, сделали стратегическую ставку на дешевые электромобили, и теперь нещадно теснят своих более именитых конкурентов.

Буквально за полгода, с апреля по сентябрь, сильно сократился объем производства у восьми японских автомобилестроительных компаний, на 6 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Главной причиной называют падение производства в Китае. Toyota снизила там выпуск на 17 процентов, Nissan – на 8,6 процента, а  Honda – больше чем на 34 процента.

Китайские производители е-мобилей Nio и BYD начали агрессивную экспансию на рынки других стран

Японцам тяжело тягаться с китайскими производителями, поскольку те пользуются огромными субсидиями из государственного бюджета, что позволяет безбожно снижать цену. Кроме того, китайские рабочие на производстве е-мобилей сверхурочно работают до 140 часов в месяц.

В результате, по данным аналитического центра S&P Global, в 2024 году средняя цена электромобиля местного производства на рынке КНР составляла 28,8 тысячи долларов, японская или южнокорейская - 46,6 тысячи долларов, немецкая машина – около 60 тысяч.  Почувствуйте разницу.

Suzuki и Mitsubishi Motor вовремя ушли с китайского рынка, и сейчас показывают рост на других рынках. А больше японских производителей пострадал Volkswagen: его чистая прибыль с июля по сентябрь сократилась на 64 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Удар настолько сильный, что сейчас в Германии ведутся переговоры о закрытии завода, впервые за все 87 лет корпорации с безупречной репутацией

Удар настолько сильный, что сейчас в Германии ведутся переговоры о закрытии завода, впервые за все 87 лет корпорации с безупречной репутацией. В свое время было принято решение сделать ставку на Китай, на него приходилась почти треть общего сбыта Volkswagen. А потом поднялись китайцы.

В 2019 году на долю китайских компаний приходилось 39 процента рынка, на немцев – 24 процента. В 2023 году цифры сильно изменились: 56 процентов против 18-ти. Ожидается, что к 2030 году китайские бренды займут более 70% рынка электромобилей и треть мирового рынка.

Китайские производители е-мобилей Nio и BYD начали агрессивную экспансию на рынки других стран. Они стараются локализовать свое производство в той же Европе, чтобы избежать заградительных пошлин и снизить транспортные расходы. Дополнительным неожиданным преимуществом китайских производителей стала скорость, с которой они выпускают на рынок новые модели: двадцать месяцев. Это в два раза быстрее, чем у конкурентов.

Пока совершенно непонятно, что может остановить это победное шествие китайских электромобилей по миру.

Китайская экспансия: в два раза быстрее
Китайская экспансия: в два раза быстрее
2 ноября 2024, 23:47 1363
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад»
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад» наши подробности; все еще актуально
2 ноября 2024, 16:33 7137
Населенные пункты Украины переходят под контроль России
Населенные пункты Украины переходят под контроль России обновлено 20:16
2 ноября 2024, 20:16 7324
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным»
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным» новость дополнена
2 ноября 2024, 13:55 4201
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее обновлено 22:10
2 ноября 2024, 22:10 2855
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
2 ноября 2024, 21:35 3557
Зеленский обеспокоен неудачами ВСУ
Зеленский обеспокоен неудачами ВСУ
2 ноября 2024, 21:07 3241
Что может им обещать правительство при разваленной экономике?
Что может им обещать правительство при разваленной экономике? главный вопрос; все еще актуально
2 ноября 2024, 12:54 5023
Али Асадов вновь собрал министров
Али Асадов вновь собрал министров фото
2 ноября 2024, 17:24 8470
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак горячая тема
2 ноября 2024, 12:29 3659
На некоторых улицах и проспектах Баку изменят движение
На некоторых улицах и проспектах Баку изменят движение
2 ноября 2024, 18:08 3592

ЭТО ВАЖНО

Китайская экспансия: в два раза быстрее
Китайская экспансия: в два раза быстрее
2 ноября 2024, 23:47 1363
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад»
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад» наши подробности; все еще актуально
2 ноября 2024, 16:33 7137
Населенные пункты Украины переходят под контроль России
Населенные пункты Украины переходят под контроль России обновлено 20:16
2 ноября 2024, 20:16 7324
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным»
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным» новость дополнена
2 ноября 2024, 13:55 4201
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее обновлено 22:10
2 ноября 2024, 22:10 2855
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
2 ноября 2024, 21:35 3557
Зеленский обеспокоен неудачами ВСУ
Зеленский обеспокоен неудачами ВСУ
2 ноября 2024, 21:07 3241
Что может им обещать правительство при разваленной экономике?
Что может им обещать правительство при разваленной экономике? главный вопрос; все еще актуально
2 ноября 2024, 12:54 5023
Али Асадов вновь собрал министров
Али Асадов вновь собрал министров фото
2 ноября 2024, 17:24 8470
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак горячая тема
2 ноября 2024, 12:29 3659
На некоторых улицах и проспектах Баку изменят движение
На некоторых улицах и проспектах Баку изменят движение
2 ноября 2024, 18:08 3592
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться