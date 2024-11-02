Китайская экспансия: в два раза быстрее
Когда говорят о Китае, как о стране с огромным рынком в полтора миллиарда потребителей, сильно ситуацию приукрашивают. Очевидно, что тех, кто в состоянии приобрести автомобиль, там намного меньше. Но и тех, кто может, очень много – две-три сотни миллионов. Понятно, что за эту долю развернулась серьезная конкуренция между ведущими мировыми брендами, которые кинулись размещать свои производства прямо в Китае. Сейчас они за это расплачиваются.
Китайские производители, уловив глобальные веяния, сделали стратегическую ставку на дешевые электромобили, и теперь нещадно теснят своих более именитых конкурентов.
Буквально за полгода, с апреля по сентябрь, сильно сократился объем производства у восьми японских автомобилестроительных компаний, на 6 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Главной причиной называют падение производства в Китае. Toyota снизила там выпуск на 17 процентов, Nissan – на 8,6 процента, а Honda – больше чем на 34 процента.
Японцам тяжело тягаться с китайскими производителями, поскольку те пользуются огромными субсидиями из государственного бюджета, что позволяет безбожно снижать цену. Кроме того, китайские рабочие на производстве е-мобилей сверхурочно работают до 140 часов в месяц.
В результате, по данным аналитического центра S&P Global, в 2024 году средняя цена электромобиля местного производства на рынке КНР составляла 28,8 тысячи долларов, японская или южнокорейская - 46,6 тысячи долларов, немецкая машина – около 60 тысяч. Почувствуйте разницу.
Suzuki и Mitsubishi Motor вовремя ушли с китайского рынка, и сейчас показывают рост на других рынках. А больше японских производителей пострадал Volkswagen: его чистая прибыль с июля по сентябрь сократилась на 64 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Удар настолько сильный, что сейчас в Германии ведутся переговоры о закрытии завода, впервые за все 87 лет корпорации с безупречной репутацией. В свое время было принято решение сделать ставку на Китай, на него приходилась почти треть общего сбыта Volkswagen. А потом поднялись китайцы.
В 2019 году на долю китайских компаний приходилось 39 процента рынка, на немцев – 24 процента. В 2023 году цифры сильно изменились: 56 процентов против 18-ти. Ожидается, что к 2030 году китайские бренды займут более 70% рынка электромобилей и треть мирового рынка.
Китайские производители е-мобилей Nio и BYD начали агрессивную экспансию на рынки других стран. Они стараются локализовать свое производство в той же Европе, чтобы избежать заградительных пошлин и снизить транспортные расходы. Дополнительным неожиданным преимуществом китайских производителей стала скорость, с которой они выпускают на рынок новые модели: двадцать месяцев. Это в два раза быстрее, чем у конкурентов.
Пока совершенно непонятно, что может остановить это победное шествие китайских электромобилей по миру.