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У Байдена предупреждают Иран: Израиль удержать не сможем

2 ноября 2024, 23:55 865

Администрация президента США Джо Байдена предостерегла Иран от новой атаки на Израиль, так как Соединенные Штаты не смогут сдержать еврейское государство в случае ответа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Мы не сможем сдержать Израиль и не сможем быть уверены, что следующая атака [Израиля] будет выверенной и целенаправленной, как предыдущая», - передает портал слова американского чиновника.

По его словам, сообщение было передано из Вашингтона Тегерану через Швейцарию.

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