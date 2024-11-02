Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил католикосу Великого дома Киликийского Араму Первому.
Об этом говорится в сообщении католикосата, которое цитируют армянские СМИ.
В ходе разговора Трамп подтвердил свою поддержку армян Карабаха и приверженность миру в регионе. Он также похвалил армянскую общину США как «сильную, умную и динамичную».
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