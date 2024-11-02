Украина и Россия ведут непубличные переговоры, утверждает немецкое Die Zeit.

Издание пишет, что Украина и РФ ведут конфиденциальные переговоры для обсуждения возможных уступок, включая взаимное удержание от ударов по энергетической инфраструктуре, обмен пленными, возвращение украинских детей и зерновую сделку. Эти переговоры проходят на уровне политических советников и касаются таких вопросов, как судьба Крыма и готовность сторон идти на компромисс.