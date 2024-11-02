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Таинственный запах будоражит жителей Баку
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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Второй тур выборов президента: в Молдове сегодня решающий день

01:23 504

В воскресенье, 3 ноября, пройдет второй тур выборов президента Молдовы между действующим президентом Майей Санду и бывшим генпрокурором страны Александром Стояногло.

В выборах 20 октября приняли участие 11 кандидатов. Санду получила 42,49% голосов, Стояногло - 25,95%. В этот же день прошел референдум о внесении в Конституции Молдовы поправок о необратимости европейского курса страны. «За» проголосовали 50,35%, «против» - 49,65%, разница между ними составила всего 10,5 тыс. голосов.

Голосование начнется в 7:00 и завершится в 21:00. Предварительные итоги Центризбирком традиционно опубликует через несколько часов после закрытия участков.

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