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Украину атаковали 2000 «шахедов» из 170 000 иностранных компонентов

01:27 721

Российские войска в октябре запустили по украинской территории более двух тысяч беспилотников Shahed, которые содержали около 170 тысяч компонентов от компаний из Китая, США и стран Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 2 ноября.

«Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор. Все это поставляется в Россию из-за рубежа. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки - много микровзносов в постоянный российский террор», - сообщил Зеленский.

Президент Украины добавил, что такая же ситуация и с российскими ракетами, которые содержат детали, произведенные за пределами РФ. Украинский лидер призвал к ужесточению введенных против России санкций. «Бороться против российских ударов - это значит бороться, в том числе, за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными», - сказал Зеленский, отметив, что каждый случай обхода Россией санкций является «преступлением против людей и мира».

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