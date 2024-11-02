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Шеф Пентагона: Путин не достиг своих целей... Киев не упал, Украина не сдалась

02:28 511

Президент РФ Владимир Путин за время войны против Украины не достиг «ни одной из своих стратегических целей», говорится в колонке министра обороны США Ллойда Остина для Foreign Affairs.

Остин отметил, что Украина важна для безопасности США по очевидным причинам: «Война Путина является прямой угрозой европейской безопасности, явным вызовом нашим союзникам по НАТО, нападением на наши общие ценности и «лобовой атакой» на основанный на правилах международный порядок, который гарантирует безопасность всех нас».

«За почти 1000 дней войны Путин не добился ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не сбежал. Киев не пал. И Украина не сдалась», - заявил министр обороны США.

По мнению Остина, вместо этого Россия заплатила ошеломляющую цену за «имперскую глупость Путина», потеряв сотни тысяч человек и растратив более 200 млрд долларов.

Он также отмечает, что, по данным Центра стратегических и международных исследований, потери России только за первый год войны были больше, чем ее потери во всех конфликтах после Второй мировой войны.

По словам главы Пентагона, «Украина ужасно пострадала от рук Путина», но стоит непоколебимо и даже окрепла. Министр напомнил, что США выделили более 58 млрд долларов на помощь Украине, также бремя общей безопасности разделяют их союзники и партнеры, «одна только Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на сумму около 31 миллиарда долларов».

«Мы стоим на переломе истории. Мы можем продолжать твердо противостоять агрессии Путина - или мы можем позволить Путину делать все, что он хочет, и обречь наших детей и внуков жить в гораздо более кровавом и опасном мире. Если Украина попадет под путинский ботинок, то вся Европа попадет под путинскую тень», - утверждает министр.

«…Украина не принадлежит Путину. Украина принадлежит украинскому народу. И Москва никогда не победит в Украине. Путин думал, что Украина сдастся. Он ошибался. Путин думал, что наши демократии сдадутся. Он ошибался. Путин думал, что свободный мир отступит. Он ошибался. И Путин думает, что он победит. Он ошибается», - уверен Остин.

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