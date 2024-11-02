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Немецкий эксперт: Украинские дайверы не могли подорвать «Северные потоки»

02:55 235

Немецкий подводный археолог Свен Томас опроверг распространившуюся в СМИ версию о том, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могли подорвать украинские дайверы с парусной яхты «Андромеда».

«Должно быть, была по крайней мере еще одна команда, чтобы вызвать огромные взрывы», - сказал Томас в студии Bild. Его заявления приводит ТАСС.

При этом Томас добавил, что существуют «большие сомнения» относительно теории о том, что 15-метровая «Андромеда» могла быть достаточной в качестве основы для всей диверсионной операции. «Мы тщательно оценили ущерб, нанесенный взрывами, оборудование, необходимое для погружений, маршрут «Андромеды», погоду и состояние моря в тот момент… Это не могло произойти так, как это изображают многие СМИ и государственные следователи», - констатировал он.

Сейсмические записи взрывов «Северных потоков» показывают, что мощность трех взрывных устройств составляла не менее 400 кг в тротиловом эквиваленте: «Такие комплекты бомб нельзя спускать на воду без крана и противовесов, иначе судно перевернется». Кроме того, места взрывов находятся на расстоянии до 76 км друг от друга. По словам Томаса, для него «загадка», как экипаж мог это сделать.

Томас считает, что диверсию невозможно было осуществить с помощью одной «Андромеды». В подрывах принимали участие как минимум две команды, с совершенно разным оборудованием и подходами, полагает эксперт.

До этого немецкое издание Spiegel писало, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» была организована группой гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины.

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