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Азербайджанцев призвали держаться подальше от опасных объектов

10:08 1811

МЧС Азербайджана призвало граждан соблюдать правила безопасности в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

«Во время сильного ветра гражданам рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами линий электропередачи и высокими деревьями», - сообщили в ведомстве.

МЧС также призывает держаться подальше от территорий, подверженных наводнениям, а при столкновении с этой угрозой немедленно подниматься на возвышенности.

«Во время грозы рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и выбирать для этого относительно низкое место, а находясь в автомобиле - остановить движение, поднять стекла и ждать завершения грозы», - добавили в ведомстве.

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