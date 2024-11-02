Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине

Российские элиты признают, что на фронт добровольцами идут «лишние люди», «социальный балласт», который ценности с социологической точки зрения не представляет и перспектив в жизни не имеет. Многие мои постоянные читатели склонны упрекать меня в том, что я, как автор, дескать, игнорирую «украинский кейс» и стараюсь не писать о нем. Но российское вторжение в Украину – моя человеческая боль, корни у меня и там, и там. А кроме того – это еще и исследовательская проблема, которую предстоит осмыслить. Это та ситуация, где поспешные выводы – во вред, есть куча экспертов, которые нанесут суда кучу мусора и без моего скромного участия, утопив в нем главное. Социология российских потерь в Украине – вот тот вопрос, который требует пристального внимания. Иначе будет трудно понять парадокс: людские ресурсы России для агрессии в Украине представляются неисчерпаемыми, и здесь Киев явно проигрывает Москве.

Но в то же время все сводится к «боям за избушку лесника», и российской армии ни на одном направлении не удалось достичь успеха, который можно было бы оценить как «стратегический» или как «переломный» в ходе военных действий. А это происходит в том числе и от того, что качество российской пехоты, этой «царицы полей», стремительно падает, вплоть до того, что сейчас в России заговорили о «пехоте второй свежести». И все потому, что Кремль реализует операцию «утилизация» - размен своих «лишних людей» на лучший людской контингент Украины. Внешне схема предельно проста и в чем-то даже примитивна. По контракту в России вербуется огромная масса людей, которые в путинской России оказались выброшенными на обочину жизни – мужская часть населения умирающих деревень, городские люмпены, ну и, конечно, заключенные. Иными словами, те, кто представляет собой «социальный балласт», не имеющий никаких перспектив и способный «украсить» собой разве что криминальные сводки. Но, тем не менее, отвлекающий финансовые ресурсы на собственное содержание, включая суды и расходы на выплаты малоимущим, и кормежку в колониях и тюрьмах, где они непременно окажутся.