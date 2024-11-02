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Таинственный запах будоражит жителей Баку
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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине

о гангрене войны
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
10:12 2465

Российские элиты признают, что на фронт добровольцами идут «лишние люди», «социальный балласт», который ценности с социологической точки зрения не представляет и перспектив в жизни не имеет.

Многие мои постоянные читатели склонны упрекать меня в том, что я, как автор, дескать, игнорирую «украинский кейс» и стараюсь не писать о нем. Но российское вторжение в Украину – моя человеческая боль, корни у меня и там, и там. А кроме того – это еще и исследовательская проблема, которую предстоит осмыслить. Это та ситуация, где поспешные выводы – во вред, есть куча экспертов, которые нанесут суда кучу мусора и без моего скромного участия, утопив в нем главное.

Социология российских потерь в Украине – вот тот вопрос, который требует пристального внимания. Иначе будет трудно понять парадокс: людские ресурсы России для агрессии в Украине представляются неисчерпаемыми, и здесь Киев явно проигрывает Москве.

Кремль реализует операцию «утилизация» - размен своих «лишних людей» на лучший людской контингент Украины

Но в то же время все сводится к «боям за избушку лесника», и российской армии ни на одном направлении не удалось достичь успеха, который можно было бы оценить как «стратегический» или как «переломный» в ходе военных действий.

А это происходит в том числе и от того, что качество российской пехоты, этой «царицы полей», стремительно падает, вплоть до того, что сейчас в России заговорили о «пехоте второй свежести». И все потому, что Кремль реализует операцию «утилизация» - размен своих «лишних людей» на лучший людской контингент Украины.

Внешне схема предельно проста и в чем-то даже примитивна. По контракту в России вербуется огромная масса людей, которые в путинской России оказались выброшенными на обочину жизни – мужская часть населения умирающих деревень, городские люмпены, ну и, конечно, заключенные.

Иными словами, те, кто представляет собой «социальный балласт», не имеющий никаких перспектив и способный «украсить» собой разве что криминальные сводки. Но, тем не менее, отвлекающий финансовые ресурсы на собственное содержание, включая суды и расходы на выплаты малоимущим, и кормежку в колониях и тюрьмах, где они непременно окажутся.

Главную роль – «стачивание» украинского людского ресурса – они вполне себе выполняют. И не важно в каком соотношении - один к трем и даже больше

А тут, в зоне боевых действий, на линии боевого соприкосновения, им предлагают зарплаты в полторы-две тысячи долларов, о которых в мирной жизни они не могли и мечтать, регулярное питание и освобождение от уголовной ответственности, да еще и «светлые перспективы» в будущем. Обманут, конечно, но кто ж среди такого контингента об этом думает. Да еще и медали, и ордена дают.

Шикарнейшие условия – и можно игнорировать то, что на их победу особенно не рассчитывают, отправляют в расход, просто, чтоб измотать противника. Пока готовятся удары на основных направлениях и отстраивается военная промышленность.

И плетутся на бойню колонны российских мужиков, которые никому не нужны - ни в собственных семьях, ни государству. «Лишние люди», не имеющие шанса кому-либо при жизни пригодиться.

Главную роль – «стачивание» украинского людского ресурса – они вполне себе выполняют. И не важно в каком соотношении - один к трем и даже больше. «Лишних людей» в сегодняшней России еще достаточно. А не хватит – так согласно новой государственной политике обязаны еще нарожать…

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