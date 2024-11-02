Израиль продолжает истребление командиров «Хезболлы»

Согласно сообщению пресс-службы израильской армии, точными ударами с воздуха были убиты командир одного из подразделений организации Фарук Амин Алаши и командир роты элитного подразделения "Радван" Йосеф Ахмед Нун. Отмечается, что они были ответственны за ракетные обстрелы севера Израиля, в том числе города Метулы, а также атаки на силы израильской армии.

В то же время в результате авиаударов ВВС Израиля в секторе Газа ликвидирован помощник главы спецподразделения ХАМАС "Нухба" Ибрагим Махмуд Акдех, который участвовал во вторжении на юг Израиля 7 октября 2023 года, сообщили в ведомстве. Помимо этого, по всей территории сектора уничтожены склады с оружием организации и нейтрализованы десятки боевиков.