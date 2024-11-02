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Трамп вырывается вперед в преддверии выборов

10:24 1948

Кандидат от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США и экс-глава Белого дома Дональд Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах, а также опережает свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис по общему уровню поддержки избирателей на 1,8 процентных пункта, следует из двух опросов исследовательской компании AtlasIntel.

Согласно результатам одного из опросов, в котором помимо Трампа и Харрис присутствуют и непопулярные кандидаты, такие как Джилл Стайн от Партии Зеленых, Чейз Оливер от Либертарианской партии и независимый кандидат Корнел Уэст, республиканец опережает демократа по меньшей мере на 1 процентный пункт в каждом колеблющемся штате.

Наибольший отрыв у республиканца наблюдается в Аризоне (6,8 процентных пункта) и Неваде, где разрыв составляет 5,5 процентных пункта. Наименьший отрыв отмечается в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где Трамп лидирует на 1,3, 1,5 и 1,7 процентных пункта соответственно. Харрис также отстает на 1,8 процентных пункта в Джорджии и 3,6 процентных пункта в Северной Каролине.

Согласно результатам другого опроса, на предстоящих выборах 49% вероятных избирателей проголосовали бы за Трампа, а 47,2% отдали бы свой голос за Харрис. За Стайн, Уэста и Оливера в общей сложности готовы проголосовать менее 2% респондентов.

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