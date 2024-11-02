Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль

Запланированное нападение Ирана на Израиль «будет крупнейшей атакой на сегодняшний день с точки зрения количества и качества». Об этом сообщила катарская газета Al-Arabi Al-Jadeed.

Отмечается, что Тегеран намерен провести операцию непосредственно со своей территории, несмотря на распространение новостей о возможных ответных действиях по Ираку.

В то же время Иран выпустил сообщение NOTAM (международная информационная система для авиационного персонала) о том, что с 3:30 ночи 4 ноября до 19:30 6 ноября ограничит полеты гражданских самолетов в своем воздушном пространстве.