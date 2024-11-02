Медведев намекает на убийство Трампа
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа «может ждать судьба» 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году.
«Подуставший Трамп, выдающий банальности типа «Я предложу сделку» и «У меня отличные отношения с…», также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди)», - написал Медведев в своем телеграм-канале.