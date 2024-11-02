USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Таинственный запах будоражит жителей Баку
Новость дня
Таинственный запах будоражит жителей Баку

Медведев намекает на убийство Трампа

10:51 1195

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа «может ждать судьба» 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году.

«Подуставший Трамп, выдающий банальности типа «Я предложу сделку» и «У меня отличные отношения с…», также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди)», - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Необычный маршрут французского журналиста в Баку
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
12:06 485
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
10:31 1849
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
10:24 1951
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
00:19 9641
Шеф Пентагона: Путин не достиг своих целей... Киев не пал, Украина не сдалась
Шеф Пентагона: Путин не достиг своих целей... Киев не пал, Украина не сдалась
02:28 3631
Китайская экспансия: в два раза быстрее
Китайская экспансия: в два раза быстрее
2 ноября 2024, 23:47 5849
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад»
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад» наши подробности; все еще актуально
2 ноября 2024, 16:33 9754
Населенные пункты Украины переходят под контроль России
Населенные пункты Украины переходят под контроль России обновлено 20:16
2 ноября 2024, 20:16 9875
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным»
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным» новость дополнена
2 ноября 2024, 13:55 5081
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее обновлено 22:10
2 ноября 2024, 22:10 4289
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
2 ноября 2024, 21:35 6620

ЭТО ВАЖНО

Необычный маршрут французского журналиста в Баку
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
12:06 485
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
10:31 1849
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
10:24 1951
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
00:19 9641
Шеф Пентагона: Путин не достиг своих целей... Киев не пал, Украина не сдалась
Шеф Пентагона: Путин не достиг своих целей... Киев не пал, Украина не сдалась
02:28 3631
Китайская экспансия: в два раза быстрее
Китайская экспансия: в два раза быстрее
2 ноября 2024, 23:47 5849
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад»
Иранцы завербовали Рафаэля и Лалу в Баку. И отправили в «Моссад» наши подробности; все еще актуально
2 ноября 2024, 16:33 9754
Населенные пункты Украины переходят под контроль России
Населенные пункты Украины переходят под контроль России обновлено 20:16
2 ноября 2024, 20:16 9875
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным»
Хаменеи угрожает Израилю и США: Ответ будет «сокрушительным» новость дополнена
2 ноября 2024, 13:55 5081
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее
«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее обновлено 22:10
2 ноября 2024, 22:10 4289
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
2 ноября 2024, 21:35 6620
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться