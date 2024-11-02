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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Фидан: «Если Израиль попытается уничтожить ядерный потенциал Ирана…»

11:03 1392

Агрессивные действия Израиля в регионе после президентских выборов в США могут стать интенсивнее. Если еврейское государство предпримет попытки уничтожить ядерный потенциал Ирана, «возрастет вероятность распространения конфликта на другие страны», заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью газете Hurriyet.

По его словам, «главная цель Израиля - изгнать палестинцев из Газы в Египет и с Западного берега в Иорданию».

«Такой сценарий ввергнет регион в еще большую нестабильность. Израиль может не ограничиться военными ответами после выборов в США. Нетаньяху может предпринять шаги по ликвидации ядерного потенциала Ирана. Если это произойдет, возрастет вероятность распространения конфликта на другие страны», - сказал министр.

По словам Фидана, Израиль продолжает выдвигать новые условия на переговорах с палестинским движением ХАМАС.

«Это демонстрирует, что он использует переговоры, чтобы выиграть время для достижения своих военных целей. Мы с самого начала решительно поддерживали прекращение огня, но говорили сторонам, что Нетаньяху затягивает переговоры, чтобы выиграть время», - заявил глава ведомства.

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