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Таинственный запах будоражит жителей Баку
Новость дня
Таинственный запах будоражит жителей Баку

Турция депортировала россиянина за фото женщины в метро

11:09 1405

Россиянина депортировали из Турции за то, что он сфотографировал в транспорте женщину с закрытыми глазами.

По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию.

Суд постановил выслать мужчину из страны, он покинул Турцию 2 ноября. В сентябре гражданина России задержали по подозрению в нарушении тайны частной жизни, дипломаты поддерживали контакт с ним, его семьей и турецкими властями.

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Пезешкиан призвал ускорить создание погранкоридора с Азербайджаном
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