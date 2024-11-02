Турция депортировала россиянина за фото женщины в метро

Россиянина депортировали из Турции за то, что он сфотографировал в транспорте женщину с закрытыми глазами.

По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию.

Суд постановил выслать мужчину из страны, он покинул Турцию 2 ноября. В сентябре гражданина России задержали по подозрению в нарушении тайны частной жизни, дипломаты поддерживали контакт с ним, его семьей и турецкими властями.