Землетрясение в Иране: Есть пострадавшие
12:09 483
В результате землетрясения вблизи города Гермсар на севере Ирана пострадали не менее 9 человек, сообщает агентство İRNA.
Отмечается, что все пострадавшие получили легкие травмы.
В результате землетрясения в городе ряд абонентов лишились света и доступа в интернет.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5 км к северо-востоку от Гермсара, где проживает около 49,4 тыс. человек.
November 3, 2024
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