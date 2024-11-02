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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Землетрясение в Иране: Есть пострадавшие

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12:09 483

В результате землетрясения вблизи города Гермсар на севере Ирана пострадали не менее 9 человек, сообщает агентство İRNA.

Отмечается, что все пострадавшие получили легкие травмы.

В результате землетрясения в городе ряд абонентов лишились света и доступа в интернет.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5 км к северо-востоку от Гермсара, где проживает около 49,4 тыс. человек.

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