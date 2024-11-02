Необычный маршрут французского журналиста в Баку

В числе сотен представителей иностранных СМИ, которые приедут в Баку, чтобы освещать глобальный климатический саммит COP29, аккредитован и Эммануэль Клевено - журналист выходящего во Франции независимого экологического издания Reporterre. Правда, для поездки в столицу Азербайджана французский журналист выбрал очень необычный маршрут. Как сообщили в редакции Reporterre, чтобы предотвратить во время полета из Парижа в Баку и обратно выброс в атмосферу 1.574 тонны эквивалента углекислого газа, Клевено отправится в азербайджанскую столицу не самолетом, а поездом и автобусом. В ходе путешествия, которое займет в общей сложности девять дней, он покроет более 4 тысяч километров, проведет в поездах свыше 83 часов и пересечет границы девяти государств. Как стало известно, командировка Эммануэля Клевено в Баку финансируется за счет пожертвований читателей, а само издание Reporterre существует исключительно на пожертвования и из принципиальных соображений не публикует рекламу и не принимает спонсорскую поддержку.

Согласно интерактивной карте, представленной французским журналом, из Парижа Клевено доберется на поезде в Штутгарт, оттуда в Вену, далее в Бухарест и в болгарский Димитровград. Затем он пересечет турецкую границу, приедет в Стамбул, возьмет билет на поезд до Анкары, а из турецкой столицы, преодолев 1.360 километров, прибудет 7 ноября в Карс. Дальше уже на автобусе (пассажирского железнодорожного сообщения между Турцией и Грузией пока нет) журналист отправится в Тбилиси. И только из столицы Грузии (все сухопутные границы Азербайджана закрыты), Клевено будет вынужден воспользоваться самолетом – иначе до Баку ему не добраться. В редакции «Reporterre» скрупулезно подсчитали, что поездка журналиста на поезде из Парижа до Карса приведет к выбросу в атмосферу всего 28 килограммов эквивалента углекислого газа. Путешествие на автобусе из Карса в Тбилиси на расстояние 315 километров добавит еще 9,17 килограмма. На одного пассажира авиарейса Тбилиси – Баку придется 159 килограммов выбросов. Таким образом, всего за поездку из Парижа в Баку журналист «выпустит» в атмосферу около 200 килограммов углекислого газа. На обратном пути журналист также планирует использовать поезд и автобус и надеется, что выбросы углекислого газа будут еще меньше, поскольку рассчитывает пересечь сухопутную границы между Азербайджаном и Грузией. Как сообщили из редакции «Reporterre», все расходы на командировку журналиста в Баку и обратно, включая билеты на поезд и автобус, а также проживание в отелях, составляют 1.500 евро.