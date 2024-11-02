Необычный маршрут французского журналиста в Баку
В числе сотен представителей иностранных СМИ, которые приедут в Баку, чтобы освещать глобальный климатический саммит COP29, аккредитован и Эммануэль Клевено - журналист выходящего во Франции независимого экологического издания Reporterre.
Правда, для поездки в столицу Азербайджана французский журналист выбрал очень необычный маршрут.
Как сообщили в редакции Reporterre, чтобы предотвратить во время полета из Парижа в Баку и обратно выброс в атмосферу 1.574 тонны эквивалента углекислого газа, Клевено отправится в азербайджанскую столицу не самолетом, а поездом и автобусом. В ходе путешествия, которое займет в общей сложности девять дней, он покроет более 4 тысяч километров, проведет в поездах свыше 83 часов и пересечет границы девяти государств.
Как стало известно, командировка Эммануэля Клевено в Баку финансируется за счет пожертвований читателей, а само издание Reporterre существует исключительно на пожертвования и из принципиальных соображений не публикует рекламу и не принимает спонсорскую поддержку.
Согласно интерактивной карте, представленной французским журналом, из Парижа Клевено доберется на поезде в Штутгарт, оттуда в Вену, далее в Бухарест и в болгарский Димитровград. Затем он пересечет турецкую границу, приедет в Стамбул, возьмет билет на поезд до Анкары, а из турецкой столицы, преодолев 1.360 километров, прибудет 7 ноября в Карс. Дальше уже на автобусе (пассажирского железнодорожного сообщения между Турцией и Грузией пока нет) журналист отправится в Тбилиси. И только из столицы Грузии (все сухопутные границы Азербайджана закрыты), Клевено будет вынужден воспользоваться самолетом – иначе до Баку ему не добраться.
В редакции «Reporterre» скрупулезно подсчитали, что поездка журналиста на поезде из Парижа до Карса приведет к выбросу в атмосферу всего 28 килограммов эквивалента углекислого газа. Путешествие на автобусе из Карса в Тбилиси на расстояние 315 километров добавит еще 9,17 килограмма. На одного пассажира авиарейса Тбилиси – Баку придется 159 килограммов выбросов. Таким образом, всего за поездку из Парижа в Баку журналист «выпустит» в атмосферу около 200 килограммов углекислого газа.
На обратном пути журналист также планирует использовать поезд и автобус и надеется, что выбросы углекислого газа будут еще меньше, поскольку рассчитывает пересечь сухопутную границы между Азербайджаном и Грузией.
Как сообщили из редакции «Reporterre», все расходы на командировку журналиста в Баку и обратно, включая билеты на поезд и автобус, а также проживание в отелях, составляют 1.500 евро.
Напомним, что на саммите COP29, который начнет работу через несколько дней, будет обсуждаться вопрос ежегодного выделения как развитыми, так и развивающимися странами от 1 до 1,2 триллиона долларов на борьбу с глобальным потеплением. Хотя согласие по вопросу распределения этих средств пока не достигнуто.
Тем временем, Вопке Хукстра, комиссар Европейского Союза по климатическим вопросам, заявил на пресс-конференции, что за прошлый год европейским странам удалось снизить выбросы парниковых газов на 8,3 процента. Это - крупнейшее после 2020 года снижение. Напомним, что в разгар пандемии COVID-19 выбросы в атмосферу, благодаря карантинным мерам, сократились на 9,8 процента.
«Вскоре мы отправимся в Баку на конференцию COP29, где в очередной раз продемонстрируем нашим международным партнерам, что можно одновременно принимать меры по борьбе с изменением климата и инвестировать в рост нашей экономики», — заявил Хукстра после публикации ежегодного отчета ЕС о ходе реализации мер по борьбе с изменением климата за 2024 год.
Отметим в этой связи, что, хотя на данный момент выбросы в Европе на 37 процентов ниже базового уровня 1990 года, Евросоюз все еще очень далек от своей стратегической цели — сократить к 2030 году выброс парниковых газов не менее, чем на 55 процентов.