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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Турция назвала единственное условие прекращения войны в Украине

12:25 2129

Справедливое урегулирование украинского конфликта необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем. Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», - сказал Фидан в интервью газете Hürriyet.

По мнению министра, усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. «Обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте, поиски точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются», - сказал он, говоря о диалоге, который ведет с ними Турция.

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