Агаев обстрелял полицейских в Лерике

3 октября в Лерикском районе неоднократно судимый Шаиг Агаев (1971 г.р.) оказал вооруженное сопротивление при попытке сотрудников полиции его задержать.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие и нейтрализовали мужчину. Один из сотрудников полиции ранен.

С места происшествия изъяли пистолет Макарова.

По факту ведется расследование.