Агаев обстрелял полицейских в Лерике
13:12 1232
3 октября в Лерикском районе неоднократно судимый Шаиг Агаев (1971 г.р.) оказал вооруженное сопротивление при попытке сотрудников полиции его задержать.
Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие и нейтрализовали мужчину. Один из сотрудников полиции ранен.
С места происшествия изъяли пистолет Макарова.
По факту ведется расследование.
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