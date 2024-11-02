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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Агаев обстрелял полицейских в Лерике

13:12 1232

3 октября в Лерикском районе неоднократно судимый Шаиг Агаев (1971 г.р.) оказал вооруженное сопротивление при попытке сотрудников полиции его задержать.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие и нейтрализовали мужчину. Один из сотрудников полиции ранен.

С места происшествия изъяли пистолет Макарова.

По факту ведется расследование.

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