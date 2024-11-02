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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Россия спит и видит крах доллара

13:31 839

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС «уже разработали рекомендации по созданию альтернативных платежных систем».

В интервью TV BRICS он отметил, что этот вопрос был в центре обсуждений на саммите в Казани, а также на встречах министров финансов и глав центральных банков стран-участниц в течение года.

«Разработаны пока предварительные рекомендации, но они уже дают возможность начать формирование надежной, устойчивой и долгосрочной системы. Уверен, что Бразилия как следующий председатель продолжит эту работу», — подчеркнул Лавров.

По его словам, доллар «все чаще используется в качестве агрессивного инструмента в мировой экономике, что делает необходимым создание параллельной платежной системы, защищенной от этих рисков».

«Никто не застрахован от произвола доллара, особенно учитывая нестабильное положение Соединенных Штатов. Они ощущают, что их гегемония уходит, и готовы использовать любые средства, чтобы ее удержать», - добавил Лавров.

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