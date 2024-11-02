Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress («Стратосферная крепость») прибыли на Ближний Восток, сообщило Центральное командование США. Нынешние американские выборы – слишком тонкое и интимное дело, чтобы в это время происходили какие-то внешние осложнения. До и после – пожалуйста, а вот в самом процессе - ни-ни. Ну а поскольку Тегеран никак униматься не желает и продолжает грозить Израилю сокрушительной атакой, на Ближний Восток прибыли «Стратосферные крепости». Чтобы наглядно продемонстрировать «нарушителям порядка» возможные последствия их безрассудных действий. По своим характеристикам дальний тяжелый бомбардировщик B-52, символ и воплощение американской военной мощи, в обычном конфликте может выполнять стратегические атаки, осуществлять непосредственную воздушную поддержку, а также перехват с воздуха. То есть, с учетом ослабленной системы ПВО Ирана, вполне способен ответить на его атаку так, что в Тегеране никому мало не покажется.

«Если Иран, его партнеры или его доверенные лица воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты нашего народа», — прокомментировал происходящее размещение В-52 пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер. Это более чем решительный жест уходящей администрации США в отношении тех, кто «мутит воду» на Ближнем Востоке. На месте иранского руководства стоило бы задуматься о смене модели поведения, поскольку нынешняя, с взаимным обменом ударами с еврейским государством, уже неприлично затянулась, вызывая где смех, а где и откровенное раздражение. Понятно, что Джо Байден не имеет к этому решению о передислокации Б-52 практически никакого отношения, в лучшем случае его просто проинформировали. Перед нами деятельность американского «глубинного государства», которое в критические моменты принимает те решения, которые считает необходимыми, не особо оглядываясь на тех, кто в данный момент занимает главный кабинет Белого дома.

И отношение этого «глубинного государства» к нынешней ситуации на Ближнем Востоке вполне определенно, причем не меняется десятилетиями: Израиль для них - безоговорочный союзник. С которым и бывают разногласия, но только из серии «милые бранятся – только тешатся». И должны произойти поистине тектонические сдвиги, чтобы эта ситуация изменилась в сторону ухудшения. Исламская Республика Иран же для него – безоговорочный противник, усиления которого нельзя допустить ни в коем случае. Какие-то тактические соглашения с ним возможны, но краткосрочные и не меняющие основную внешнеполитическую линию. И это та реальность, которую необходимо учитывать вне зависимости от того, какую фамилию носит хозяин Белого дома и к какой партии он принадлежит. О показательном примере в этом отношении проговаривается Джон Салливан в своих мемуарах «Ночь в Москве»: «Сотрудники Совета национальной безопасности не сообщили президенту о санкциях заранее. Трамп узнал о них с первых полос утренних газет. Он был ошеломлен и возмущен, решив, что кто-то из «глубинного государства» действует без его одобрения. Президент в красочных выражениях сказал, что хочет, чтобы человек, подписавший указ о санкциях, был уволен».