USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами

горячая тема
Юлия Медведева, специально для haqqin.az
13:30 2177

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress («Стратосферная крепость») прибыли на Ближний Восток, сообщило Центральное командование США.

Нынешние американские выборы – слишком тонкое и интимное дело, чтобы в это время происходили какие-то внешние осложнения. До и после – пожалуйста, а вот в самом процессе - ни-ни. Ну а поскольку Тегеран никак униматься не желает и продолжает грозить Израилю сокрушительной атакой, на Ближний Восток прибыли «Стратосферные крепости». Чтобы наглядно продемонстрировать «нарушителям порядка» возможные последствия их безрассудных действий.

По своим характеристикам дальний тяжелый бомбардировщик B-52, символ и воплощение американской военной мощи, в обычном конфликте может выполнять стратегические атаки, осуществлять непосредственную воздушную поддержку, а также перехват с воздуха. То есть, с учетом ослабленной системы ПВО Ирана, вполне способен ответить на его атаку так, что в Тегеране никому мало не покажется.

Отношение этого «глубинного государства» к нынешней ситуации на Ближнем Востоке вполне определенно, причем не меняется десятилетиями: Израиль для них - безоговорочный союзник

«Если Иран, его партнеры или его доверенные лица воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты нашего народа», — прокомментировал происходящее размещение В-52 пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер.

Это более чем решительный жест уходящей администрации США в отношении тех, кто «мутит воду» на Ближнем Востоке. На месте иранского руководства стоило бы задуматься о смене модели поведения, поскольку нынешняя, с взаимным обменом ударами с еврейским государством, уже неприлично затянулась, вызывая где смех, а где и откровенное раздражение.

Понятно, что Джо Байден не имеет к этому решению о передислокации Б-52 практически никакого отношения, в лучшем случае его просто проинформировали. Перед нами деятельность американского «глубинного государства», которое в критические моменты принимает те решения, которые считает необходимыми, не особо оглядываясь на тех, кто в данный момент занимает главный кабинет Белого дома.

Нам всегда нужно помнить о невзрачном офисном клерке в недорогом костюме, который способен вполне завернуть или спустить на тормозах любую инициативу американского президента

И отношение этого «глубинного государства» к нынешней ситуации на Ближнем Востоке вполне определенно, причем не меняется десятилетиями: Израиль для них - безоговорочный союзник. С которым и бывают разногласия, но только из серии «милые бранятся – только тешатся». И должны произойти поистине тектонические сдвиги, чтобы эта ситуация изменилась в сторону ухудшения.

Исламская Республика Иран же для него – безоговорочный противник, усиления которого нельзя допустить ни в коем случае. Какие-то тактические соглашения с ним возможны, но краткосрочные и не меняющие основную внешнеполитическую линию.

И это та реальность, которую необходимо учитывать вне зависимости от того, какую фамилию носит хозяин Белого дома и к какой партии он принадлежит. О показательном примере в этом отношении проговаривается Джон Салливан в своих мемуарах «Ночь в Москве»: «Сотрудники Совета национальной безопасности не сообщили президенту о санкциях заранее. Трамп узнал о них с первых полос утренних газет. Он был ошеломлен и возмущен, решив, что кто-то из «глубинного государства» действует без его одобрения. Президент в красочных выражениях сказал, что хочет, чтобы человек, подписавший указ о санкциях, был уволен».

О чем вспоминает Салливан?

История закончилась ничем. Никто не был уволен, санкции не отменили. Трамп, при всей его показной брутальности, перед «глубинным государством» спасовал. Как уже бывало не раз, в том числе, когда он решил по просьбе зятя наказать Катар, а чиновники спустили это его решение «на тормозах».

И когда мы говорим об американской политике на Ближнем Востоке, обо всех этих «ухудшениях» и «потеплениях» – нам всегда нужно помнить о невзрачном офисном клерке в недорогом костюме, который способен вполне завернуть или спустить на тормозах любую инициативу американского президента, если она противоречит генеральной линии «глубинного государства» США. И в этом нет ни капли конспирологии.

Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России
Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России Euronews
14:30 708
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…» видео
14:20 1200
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
14:19 1114
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена?
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена? наша корреспонденция
12:24 2473
Молдаване активно голосуют на выборах
Молдаване активно голосуют на выборах ОБНОВЛЕНО 12:51
12:51 2871
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине о гангрене войны
10:12 4011
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы haqqin.az из Кишинева
2 ноября 2024, 18:38 4745
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
12:06 3276
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
10:31 2909
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
10:24 3022
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
00:19 10719

ЭТО ВАЖНО

Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России
Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России Euronews
14:30 708
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…» видео
14:20 1200
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
14:19 1114
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена?
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена? наша корреспонденция
12:24 2473
Молдаване активно голосуют на выборах
Молдаване активно голосуют на выборах ОБНОВЛЕНО 12:51
12:51 2871
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине о гангрене войны
10:12 4011
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы haqqin.az из Кишинева
2 ноября 2024, 18:38 4745
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
12:06 3276
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
10:31 2909
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
10:24 3022
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
00:19 10719
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться