Азербайджан завоевал 12 медалей на чемпионате Европы в Польше

В Варшаве близится к завершению чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 23 лет и молодежи.

Очередные три медали в копилку сборной Азербайджана положил Али Шукюрлю (109 кг). Он завоевал серебро в рывке, подняв 173 кг. В толчке (201 кг) и в сумме двух упражнений (374 кг) Али удостоился бронзы.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила выступление на чемпионате Европы с 2 золотыми, 4 серебряными и 6 бронзовыми медалями.

Напомним, ранее Равин Алмамедов (81 кг) завоевал золото и два серебра, Омар Джавадов (81 кг) - золото, Техран Мамедов (67 кг) взял серебряную медаль, а Гасым Исмайлов (67 кг) и Фуад Гасанов (67 кг) - по две бронзы.