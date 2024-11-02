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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Россия готовится к наступлению

13:43 1069

Российские войска, скорее всего, готовятся к серьезным наступательным действиям на Запорожском направлении. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

«Есть постепенное, медленное, но продвижение врага на всем Восточном фронте. К тому же они, скорее всего, готовятся к каким-то серьезным наступательным действиям на Запорожском направлении.

В районе Гуляйполя в сторону Орехово они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-то наступательных действий на этом направлении», - сказал он.

На северном направлении, по словам Гетьмана, Россия продолжает попытки выйти на реку Оскол, чтобы попытаться ее форсировать.

Кроме того, эксперт объяснил, как повлияет ухудшение погодных условий на ведение наступательных действий.

«Это должно замедлить возможность наступать россиян. Но не существенно. Это будет мешать, но не стоит очень рассчитывать на это. Это замедлит, но не остановит. Однако и в обороне не очень легко держаться, если стоишь в окопе в воде», - отметил эксперт.

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