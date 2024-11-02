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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Трамп не заставит Путина пойти на переговоры

CNN
13:55 716

Пока нет признаков того, что глава РФ Владимир Путин готов сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну против Украины. Эксперты считают, что результаты президентских выборов в США не повлияют на его решение, пишет CNN.

Эксперт по внешней политике России и научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм в интервью изданию заявил, что после президентских выборов в США американская политика будет находиться на перепутье. По его словам, Путин попытается воспользоваться "трещинами в единстве Запада".

"В отсутствие единства Запада, в отсутствие четкой демонстрации того, что у Запада и Украины есть общее видение того, чего они пытаются достичь... У Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине на данный момент", - сказал Грэм.

Эксперт отметил, что эти "трещины" могут проявиться в виде сокращения американской помощи администрацией экс-президента США Дональда Трампа и снижения роли в НАТО. Кроме того, может возникнуть раскол в Конгрессе и другие факторы, которые повлияют на поддержку Украины.

Также Грэм напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что прекратит войну в Украине всего за один день. Тем не менее эксперт не уверен в том, как это произойдет: "Что Трамп думает сделать, какие у него есть рычаги влияния, на данный момент неясно, но я не думаю, что это быстрый процесс".

Грэм подчеркнул, что сокращение расходов США на помощь может привести к изменениям на поле боя. Масштабы войны также слишком велики для простых переговоров между Москвой и Киевом.

"Для Путина Украина - лишь средство достижения цели, а цель - дальнейшее ограничение влияния США в международных делах", - считает младший научный сотрудник программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House Джон Лаф.

Лаф добавил, что Трамп все же может пересмотреть свое отношение к Путину после того, как посмотрит на войну в Украине под другим углом. Он подчеркнул, что поддержка РФ Китаем станет сигналом для республиканца о том, что Пекин представляет серьезную угрозу для Вашингтона.

В издании поделились, что, по данным НАТО, более 600 000 российских солдат были убиты или ранены в ходе войны в Украине. Даже такие огромные потери не являются проблемой для Путина.

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