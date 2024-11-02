Трамп не заставит Путина пойти на переговоры
Пока нет признаков того, что глава РФ Владимир Путин готов сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну против Украины. Эксперты считают, что результаты президентских выборов в США не повлияют на его решение, пишет CNN.
Эксперт по внешней политике России и научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм в интервью изданию заявил, что после президентских выборов в США американская политика будет находиться на перепутье. По его словам, Путин попытается воспользоваться "трещинами в единстве Запада".
"В отсутствие единства Запада, в отсутствие четкой демонстрации того, что у Запада и Украины есть общее видение того, чего они пытаются достичь... У Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине на данный момент", - сказал Грэм.
Эксперт отметил, что эти "трещины" могут проявиться в виде сокращения американской помощи администрацией экс-президента США Дональда Трампа и снижения роли в НАТО. Кроме того, может возникнуть раскол в Конгрессе и другие факторы, которые повлияют на поддержку Украины.
Также Грэм напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что прекратит войну в Украине всего за один день. Тем не менее эксперт не уверен в том, как это произойдет: "Что Трамп думает сделать, какие у него есть рычаги влияния, на данный момент неясно, но я не думаю, что это быстрый процесс".
Грэм подчеркнул, что сокращение расходов США на помощь может привести к изменениям на поле боя. Масштабы войны также слишком велики для простых переговоров между Москвой и Киевом.
"Для Путина Украина - лишь средство достижения цели, а цель - дальнейшее ограничение влияния США в международных делах", - считает младший научный сотрудник программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House Джон Лаф.
Лаф добавил, что Трамп все же может пересмотреть свое отношение к Путину после того, как посмотрит на войну в Украине под другим углом. Он подчеркнул, что поддержка РФ Китаем станет сигналом для республиканца о том, что Пекин представляет серьезную угрозу для Вашингтона.
В издании поделились, что, по данным НАТО, более 600 000 российских солдат были убиты или ранены в ходе войны в Украине. Даже такие огромные потери не являются проблемой для Путина.