Израиль уничтожил мост между Сирией и Ливаном

Истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана. Об этом сообщил новостной портал El Nashra.

Как рассказал источник, эта атака была предпринята в ходе воздушного рейда на населенные пункты, которые находились поблизости от пограничных переходов в соседнюю Сирию. По информации портала, они служат базами радикальной шиитской организации «Хезболла».

El Nashra отмечает, в результате атаки мост был разрушен, было прервано транспортное сообщение между регионами, а также появилась проблема доставки гуманитарной помощи на северо-восток Ливана.

До этого Израиль нанес авиаудары по объектам шиитской группировки «Хезболла» на территории южной части Бейрута — столицы Ливана. Там прозвучало не менее 10 мощных взрывов.