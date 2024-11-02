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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Молдова предупредила ЕС: Россия может помешать

14:17 344

Источник в правительстве Молдовы сообщил, что Кишинев уведомил несколько стран ЕС о том, что Россия попытается помешать голосованию молдавской диаспоры на избирательных участках в их странах, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Источник, попросивший не называть его имени, сообщил также агентству Reuters, что в работе избирательных участков в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут быть сбои, в том числе из-за ложных сообщений о бомбах», - говорится в статье издания о втором туре выборов в Молдове.

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