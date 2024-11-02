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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»

Отдел информации
14:19 1128

Отставной полковник армии Греции Стефанос Каравидас в интервью изданию Pentapostagma заявил, что Турция ищет способы избавиться от зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы получить истребители F-35. По его словам, одним из возможных сценариев может быть передача ЗРК другой стране.

«Греция должна комплексно подходить к оценке программы вооружений Турции, иначе мы можем столкнуться с настоящей катастрофой для наших военно-воздушных сил», — подчеркнул офицер.

Стефанос Каравидас

Каравидас отметил, что наихудшим сценарием для Греции будет, если Турция найдет политическое и дипломатическое решение для получения в будущем самолетов F-35. Он также добавил, что одним из таких решений может стать передача комплексов С-400 дружественному и союзному Азербайджану.

«Если Россия даст свое согласие, передача Турцией С-400 Азербайджану станет наиболее привлекательным сценарием», — добавил полковник.

Он подчеркнул, что, если данный сценарий осуществится, Анкара сможет получить F-35 от США. Это может произойти примерно в то же время, когда Греция начнет получать заказанные ею истребители F-35. В результате Турция полностью модернизирует свои военно-воздушные силы и обойдет Грецию.

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