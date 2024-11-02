Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»

Отставной полковник армии Греции Стефанос Каравидас в интервью изданию Pentapostagma заявил, что Турция ищет способы избавиться от зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы получить истребители F-35. По его словам, одним из возможных сценариев может быть передача ЗРК другой стране.

«Греция должна комплексно подходить к оценке программы вооружений Турции, иначе мы можем столкнуться с настоящей катастрофой для наших военно-воздушных сил», — подчеркнул офицер.