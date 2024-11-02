USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»

видео
14:20 1215

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «такие страны», как Украина, «могут существовать в мире либо в составе больших империй, либо проводя такую изощренного класса политику, как Азербайджан».

«Это очень сложный класс игры, на который мы явно неспособны», - сказал Арестович в интервью украинскому журналисту Юрию Романенко.

Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России
Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России Euronews
14:30 721
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…» видео
14:20 1216
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
14:19 1131
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена?
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена? наша корреспонденция
12:24 2483
Молдаване активно голосуют на выборах
Молдаване активно голосуют на выборах ОБНОВЛЕНО 12:51
12:51 2875
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине о гангрене войны
10:12 4012
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы haqqin.az из Кишинева
2 ноября 2024, 18:38 4749
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
12:06 3292
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
10:31 2914
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
10:24 3023
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
00:19 10724

ЭТО ВАЖНО

Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России
Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России Euronews
14:30 721
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…» видео
14:20 1216
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
14:19 1131
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена?
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена? наша корреспонденция
12:24 2483
Молдаване активно голосуют на выборах
Молдаване активно голосуют на выборах ОБНОВЛЕНО 12:51
12:51 2875
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине о гангрене войны
10:12 4012
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы haqqin.az из Кишинева
2 ноября 2024, 18:38 4749
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
12:06 3292
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
10:31 2914
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
10:24 3023
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
00:19 10724
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться