Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»
14:20 1215
Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «такие страны», как Украина, «могут существовать в мире либо в составе больших империй, либо проводя такую изощренного класса политику, как Азербайджан».
«Это очень сложный класс игры, на который мы явно неспособны», - сказал Арестович в интервью украинскому журналисту Юрию Романенко.
November 3, 2024
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