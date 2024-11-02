Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «такие страны», как Украина, «могут существовать в мире либо в составе больших империй, либо проводя такую изощренного класса политику, как Азербайджан».

«Это очень сложный класс игры, на который мы явно неспособны», - сказал Арестович в интервью украинскому журналисту Юрию Романенко.