В условиях современных геополитических вызовов Евросоюз и США "должны занять решительную и справедливую позицию в отношении кремлевских олигархов, которые угрожают независимости других стран". Об этом говорится в статье, размещенной на сайте телеканала Euronews.

Отмечается, что "игнорировать попытки PR-кампаний, продвигающих этих деятелей в положительном свете, значит признать их влияние и позволить Москве сохранить свои позиции в Евразии".

Телеканал, в частности, приводит имя Рубена Варданяна, отмечая, что он был назначен Москвой на должность "государственного министра" некогда созданного на суверенной территории Азербайджана непризнанного и незаконного армянского сепаратистского режима, чтобы сохранить влияние России в регионе и использовать его как плацдарм для смещения проевропейского премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Следы Варданяна также присутствуют в незаконной оккупации, поддерживаемой Кремлем. Как "государственный министр" фальшивого микрогосударства "Республика Карабах", Варданян стал лицом тридцатилетнего армяно-российского военного проекта, действующего внутри суверенных границ Азербайджана.

Контролируемая Арменией при поддержке ее военных и финансовых союзников - России и Ирана, эта псевдореспублика едва ли могла найти более представительного лидера, чем этнический армянин, поддерживаемый ФСБ. Когда марионеточное государство наконец рухнуло в прошлом году, Варданян был арестован азербайджанскими властями при попытке бегства с территории", - говорится в материале.

Также подчеркивается, что PR-консультанты, работающие на Варданяна, распространяют фейковые новости в попытке подорвать COP29, ежегодный глобальный саммит по изменению климата, который собирается принять Азербайджан.

Варданян, отмечает Euronews, обвиняется в отмывании 4,6 миллиарда долларов через печально известный "Тройка Лондромат", сосредоточенный в российском частном банке "Тройка Диалог", который он основал и управлял через 70 офшорных подставных компаний.

Его интересы включают высшую управленческую роль в "Волга-Днепр", крупном российском военном логистическом провайдере, из-за чего он и попал под санкции правительства Украины "как участник преступной и незаконной войны Кремля".

Телеканал проводит аналогию между Рубеном Варданяном и Иланом Шором, отмечая, что они оба – постсоветские олигархи, заработавшие свои миллиарды благодаря связям с Кремлем, оба находятся под санкциями западных правительств или их союзников, оба были направлены Москвой для дестабилизации и захвата власти в Армении и Молдове соответственно, чтобы сохранить влияние России.

"Если Запад серьезно относится к противодействию этим российским реваншистским тенденциям и поддержанию свободных, справедливых и демократических ценностей, он должен относиться к обоим кремлевским агентам одинаково, признавая их теми, кем они являются: созданными Россией людьми с миссией дестабилизировать страны.

Это также означает, что западные СМИ должны быть осторожны в своих репортажах - и точно освещать деятельность и мотивы этих очень похожих олигархов, контролируемых Кремлем. К Варданяну следует относиться и судить так же, как к Шору, который сделал свое коррумпированное состояние через молдавский банковский скандал 2014 года, когда средства, эквивалентные 12% ВВП Молдовы, были переведены в офшорные подставные компании и исчезли", - подчеркивается в статье.