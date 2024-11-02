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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Китай запугивает тайванцев

14:39 207

КНР наращивает военную активность у берегов Тайваня, пишет Reuters со ссылкой на заявление Минобороны острова.

Отмечается, что ведомство в воскресенье засекло 35 китайских военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики, летевших на юг острова для учений.

Накануне Китай также провел очередное совместное патрулирование с участием военных кораблей и авиации вблизи Тайваня. В прошлом месяце КНР провела крупные военные учения недалеко от Тайваня, заявив, что это "предупреждение сепаратистским действиям".

Reuters напоминает, что США снабжает Тайвань средствами для самообороны, что вызывает недовольство КНР. В прошлом месяце Пекин заявил, что примет "контрмеры" в ответ на продажу США оружия Тайваню на сумму $2 млрд.

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