Китай запугивает тайванцев

КНР наращивает военную активность у берегов Тайваня, пишет Reuters со ссылкой на заявление Минобороны острова.

Отмечается, что ведомство в воскресенье засекло 35 китайских военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики, летевших на юг острова для учений.

Накануне Китай также провел очередное совместное патрулирование с участием военных кораблей и авиации вблизи Тайваня. В прошлом месяце КНР провела крупные военные учения недалеко от Тайваня, заявив, что это "предупреждение сепаратистским действиям".

Reuters напоминает, что США снабжает Тайвань средствами для самообороны, что вызывает недовольство КНР. В прошлом месяце Пекин заявил, что примет "контрмеры" в ответ на продажу США оружия Тайваню на сумму $2 млрд.