USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Азербайджанские больницы могут спасти вас от рака. Спешите!

Отдел информации
14:39 472

Обязательное медицинское страхование обеспечивает раннюю диагностику онкологических заболеваний, вызванных атипичными изменениями клеток организма с высоким риском перерастания в рак. Эти клетки, обычно замещая нормальные клетки, повреждают их, быстро размножаются и распространяются на другие части тела. Предопухолевые заболевания могут возникать в различных органах и тканях. Раннее выявление и лечение этих заболеваний представляют большое значение с точки зрения предотвращения случаев рака, которые могут развиться в будущем.

Пакет услуг обязательного медицинского страхования включает функциональную диагностику, лучевую диагностику, лабораторные и эндоскопические исследования. Благодаря этим исследованиям можно провести точную диагностику заболеваний, оценить функциональное состояние и внутреннюю структуру органов, изучить химические и физические процессы, в том числе визуально обследовать внутренние органы. Для точной и достоверной диагностики предопухолевых заболеваний используется несколько основных методов. Каждый из этих методов обеспечивает высокую чувствительность и точность выявления определенных заболеваний.

Микроскопический анализ образцов тканей, взятых из участков атипичных клеток с высоким потенциалом перерастания в рак, называемых предопухолевыми поражениями, считается золотым стандартом диагностики

Магнитно-резонансная томография (МРТ) детально показывает внутренние структуры организма и во многих случаях позволяет обнаружить предопухолевые изменения. Этот метод особенно эффективен для визуализации мягких тканей.

Сканеры компьютерной томографии (КТ), предоставляя подробные изображения различных частей тела, позволяют определить местоположение и размера опухолей. Этот метод применяется главным образом для обнаружения опухолей в твердых тканях и органах.

Другой метод диагностики - колоноскопия - широко применяется в ранней диагностике предопухолевых образований с высоким потенциалом перерастания в колоректальный рак (рак толстой и прямой кишки). Во время этой процедуры врач с помощью эндоскопа исследует внутренние стенки толстой кишки. При обнаружении подозрительных участков берутся образцы для биопсии и анализируются в лаборатории.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) детально показывает внутренние структуры организма и во многих случаях позволяет обнаружить предопухолевые изменения

Гастроскопию применяют для диагностики предопухолевых изменений в желудке и двенадцатиперстной кишке (дуоденуме). Этот метод обеспечивает визуализацию верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и способствует раннему выявлению опухолей.

Кольпоскопия - высокоточный метод гинекологического обследования, используемый для выявления рака шейки матки и предраковых заболеваний на ранней стадии. Во время этого исследования шейка матки оптически обследуется с помощью кольпоскопа. При обнаружении подозрительных участков из этих участков берутся образцы и отправляются на лабораторный анализ.

Гистероскопия - один из самых современных методов охраны женского здоровья и ранней диагностики. Во время этой процедуры гистероскоп вводится в полость матки и изображение передается на экран в режиме реального времени. Благодаря этому можно очень легко заметить любую патологию внутри матки. Данный метод является важным методом обследования, осуществляемым для выявления рака матки и предопухолевых заболеваний, наряду со многими гинекологическими заболеваниями.

Маммография - важный метод диагностики, обеспечивающий рентгенологическое исследование молочных желез и окружающих лимфатических узлов. Этот метод позволяет выявить предраковые заболевания молочных желез на ранней стадии и, начав своевременное лечение, не допустить перерастания этих патологических состояний в злокачественные образования в будущем.

Гастроскопию применяют для диагностики предопухолевых изменений в желудке и двенадцатиперстной кишке (дуоденуме)

Микроскопический анализ образцов тканей, взятых из участков атипичных клеток с высоким потенциалом перерастания в рак, называемых предопухолевыми поражениями, считается золотым стандартом диагностики. Этот метод обеспечивает точную диагностику, позволяя оценить структурное состояние клеток.

Также уровень специфических биомаркеров в крови может указывать на наличие определенных заболеваний. Определение онкомаркеров в крови используется для выявления некоторых предопухолевых заболеваний на ранней стадии и помогает наблюдать за течением заболевания. А тест Pap smear широко используется для выявления предопухолевых заболеваний шейки матки (цервикса) у женщин.

Введение обязательного медицинского страхования направлено на выявление заболеваний на ранней стадии, привлечение граждан к своевременному лечению и улучшение общего состояния здоровья населения. Для того чтобы воспользоваться медицинскими услугами, охватываемыми обязательным медицинским страхованием, достаточно обратиться с удостоверением личности в любое государственное медицинское учреждение, подведомственное TƏBİB и 9 научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России
Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России Euronews
14:30 727
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…» видео
14:20 1224
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
14:19 1139
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена?
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена? наша корреспонденция
12:24 2486
Молдаване активно голосуют на выборах
Молдаване активно голосуют на выборах ОБНОВЛЕНО 12:51
12:51 2879
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине о гангрене войны
10:12 4013
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы haqqin.az из Кишинева
2 ноября 2024, 18:38 4750
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
12:06 3294
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
10:31 2917
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
10:24 3024
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
00:19 10727

ЭТО ВАЖНО

Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России
Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России Euronews
14:30 727
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…» видео
14:20 1224
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
14:19 1139
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена?
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена? наша корреспонденция
12:24 2486
Молдаване активно голосуют на выборах
Молдаване активно голосуют на выборах ОБНОВЛЕНО 12:51
12:51 2879
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине о гангрене войны
10:12 4013
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы haqqin.az из Кишинева
2 ноября 2024, 18:38 4750
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
Необычный маршрут французского журналиста в Баку
12:06 3294
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль
10:31 2917
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
Трамп вырывается вперед в преддверии выборов
10:24 3024
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
Трамп позвонил католикосу и заявил о поддержке армян
00:19 10727
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться