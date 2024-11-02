Азербайджанские больницы могут спасти вас от рака. Спешите!

Обязательное медицинское страхование обеспечивает раннюю диагностику онкологических заболеваний, вызванных атипичными изменениями клеток организма с высоким риском перерастания в рак. Эти клетки, обычно замещая нормальные клетки, повреждают их, быстро размножаются и распространяются на другие части тела. Предопухолевые заболевания могут возникать в различных органах и тканях. Раннее выявление и лечение этих заболеваний представляют большое значение с точки зрения предотвращения случаев рака, которые могут развиться в будущем. Пакет услуг обязательного медицинского страхования включает функциональную диагностику, лучевую диагностику, лабораторные и эндоскопические исследования. Благодаря этим исследованиям можно провести точную диагностику заболеваний, оценить функциональное состояние и внутреннюю структуру органов, изучить химические и физические процессы, в том числе визуально обследовать внутренние органы. Для точной и достоверной диагностики предопухолевых заболеваний используется несколько основных методов. Каждый из этих методов обеспечивает высокую чувствительность и точность выявления определенных заболеваний.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) детально показывает внутренние структуры организма и во многих случаях позволяет обнаружить предопухолевые изменения. Этот метод особенно эффективен для визуализации мягких тканей. Сканеры компьютерной томографии (КТ), предоставляя подробные изображения различных частей тела, позволяют определить местоположение и размера опухолей. Этот метод применяется главным образом для обнаружения опухолей в твердых тканях и органах. Другой метод диагностики - колоноскопия - широко применяется в ранней диагностике предопухолевых образований с высоким потенциалом перерастания в колоректальный рак (рак толстой и прямой кишки). Во время этой процедуры врач с помощью эндоскопа исследует внутренние стенки толстой кишки. При обнаружении подозрительных участков берутся образцы для биопсии и анализируются в лаборатории.

Гастроскопию применяют для диагностики предопухолевых изменений в желудке и двенадцатиперстной кишке (дуоденуме). Этот метод обеспечивает визуализацию верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и способствует раннему выявлению опухолей. Кольпоскопия - высокоточный метод гинекологического обследования, используемый для выявления рака шейки матки и предраковых заболеваний на ранней стадии. Во время этого исследования шейка матки оптически обследуется с помощью кольпоскопа. При обнаружении подозрительных участков из этих участков берутся образцы и отправляются на лабораторный анализ. Гистероскопия - один из самых современных методов охраны женского здоровья и ранней диагностики. Во время этой процедуры гистероскоп вводится в полость матки и изображение передается на экран в режиме реального времени. Благодаря этому можно очень легко заметить любую патологию внутри матки. Данный метод является важным методом обследования, осуществляемым для выявления рака матки и предопухолевых заболеваний, наряду со многими гинекологическими заболеваниями. Маммография - важный метод диагностики, обеспечивающий рентгенологическое исследование молочных желез и окружающих лимфатических узлов. Этот метод позволяет выявить предраковые заболевания молочных желез на ранней стадии и, начав своевременное лечение, не допустить перерастания этих патологических состояний в злокачественные образования в будущем.