Израиль похитил Ахмаза из-под носа «Хезболлы»
По сообщениям израильских СМИ, арестован высокопоставленный боевик «Хезболлы» Имад Амхаз, который, предположительно, командовал морскими подразделениями организации. Ливанская сторона же утверждает, что Амхаз якобы является гражданским лицом.
Известно, что в ходе операции израильские военные прибыли на скоростных катерах и высадились в Ливане, примерно в 140 километрах к северу от общей морской границы.
Израиль подтвердил, что элитное морское подразделение арестовало «высокопоставленного агента «Хезболлы» в городе Батрун в Ливане.
Представитель армии Израиля, пожелавший остаться анонимным, заявил, что задержанный доставлен в Израиль и «является объектом расследования». Хотя он не назвал имени задержанного, он отметил, что этот человек считается «экспертом в своей области» и допрашивается военной разведкой.