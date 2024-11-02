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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Израиль похитил Ахмаза из-под носа «Хезболлы»

14:45 302

По сообщениям израильских СМИ, арестован высокопоставленный боевик «Хезболлы» Имад Амхаз, который, предположительно, командовал морскими подразделениями организации. Ливанская сторона же утверждает, что Амхаз якобы является гражданским лицом.

Известно, что в ходе операции израильские военные прибыли на скоростных катерах и высадились в Ливане, примерно в 140 километрах к северу от общей морской границы.

Израиль подтвердил, что элитное морское подразделение арестовало «высокопоставленного агента «Хезболлы» в городе Батрун в Ливане.

Представитель армии Израиля, пожелавший остаться анонимным, заявил, что задержанный доставлен в Израиль и «является объектом расследования». Хотя он не назвал имени задержанного, он отметил, что этот человек считается «экспертом в своей области» и допрашивается военной разведкой.

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