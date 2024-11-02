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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Теперь наводнение в поселке Бадамдар

15:02 1889

В бакинском поселке Бадамдар произошла крупная авария на распределительном водопроводе.

Об этом сообщает столичная служба водоснабжения.

По информации ведомства, в связи с аварией временно приостановлена подача воды в данном районе. Сотрудники службы в настоящее время проводят ремонтные работы по устранению аварии. Водоснабжение в поселке остановлено.

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