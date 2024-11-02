Теперь наводнение в поселке Бадамдар
15:02 1889
В бакинском поселке Бадамдар произошла крупная авария на распределительном водопроводе.
Об этом сообщает столичная служба водоснабжения.
По информации ведомства, в связи с аварией временно приостановлена подача воды в данном районе. Сотрудники службы в настоящее время проводят ремонтные работы по устранению аварии. Водоснабжение в поселке остановлено.
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