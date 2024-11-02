900 бомб, 500 дронов и 30 ракет на Украину

За прошедшую неделю Украина была атакована 900 бомбами, почти 500 дронами и 30 ракетами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Удары по Украине «были бы невозможны, если бы у нас была достаточная поддержка мира в очевидных вещах: в дальнобойности ради безопасности», отметил украинский лидер.

«Поддержка мира в действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить желание РФ воевать», - добавил Зеленский.