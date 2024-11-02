Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо

За два дня до выборов в опросах общественного мнения США наблюдается полная неразбериха. Ощущение, что каждый социологический центр или СМИ публикуют данные, исходя из предрасположенности к тому или иному кандидату. Так, например, влиятельная The Times пишет, что опросы в 43 штатах показывают победу Камалы Харрис. Малоизвестный Atlasitel, данные которого представил haqqin.az, публикует цифры, которые вызывают вполне оправданное недоверие. Он утверждает, например, что Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах, хотя, по данным большинства других социологических центров, Камала Харрис опережает Трампа в четырех из них. В Америке никогда еще не было более плотных выборов, и абсолютно никто из экспертов не готов сделать свой прогноз в отношении победителя. Однако попытаемся все же обрисовать все возможные сценарии кампании 2024.

Харрис побеждает при помощи «Синей стены» Сейчас Камала Харрис лидирует, хотя и с минимальным преимуществом, в четырех из семи колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Неваде. Первые три на северо-востоке образуют так называемую «Синюю стену», оплот демократов. Если она берет их все, а также один голос от 2-го округа Небраски (в этом штате существуют два автономных округа), где ее разрыв с Трампом составляет 10 процентов, то она получает вожделенные 270 голосов выборщиков. Залогом успеха Харрис является рост симпатий к ней со стороны возрастных белых мужчин, которые традиционно являются электоратом республиканцев. Сейчас это сценарий является наиболее реалистичным. Трамп побеждает на юге и востоке Дональд Трамп довольно устойчиво лидирует в трех штатах юга — Аризоне, Джорджии и Северной Каролине, а в последнее время ему удалось сократить свое отставание от Харрис в ключевом, самом большом из неопределившихся штатов - Пенсильвании - до 1 процента. Если он побеждает во всех этих четырех штатах, то победа 5 ноября ему гарантирована.

Харрис побеждает во всех семи неопределившихся штатах Есть ли предпосылки для такого триумфа? Теоретически - да. Главной причиной успеха Камалы Харрис может стать привлечение на свою сторону большинства женщин, которые участвуют в выборах намного активнее, чем мужчины. Избирательницы исключительно недовольны позицией Трампа и его напарника Джей Ди Вэнса по запрету абортов. Вэнс также разозлил многих из них своей темой «бездетных кошатниц», которая вызвала массу пересудов. Но во внимание следует принять и другой фактор, который, возможно, является самым важным. Избиратели, как мужчины, так и женщины, не обязательно очарованы Камалой Харрис, но они очень боятся Трампа. Опросы показывают, что они будут сильно разозлены, если Дональд Трамп победит. Может ли Трамп взять неопределившиеся штаты? Да, он в состоянии это сделать. В 2016 году он победил в шести их них, за исключением Невады. Парадоксальным образом экс-президент добился эрозии поддержки демократов среди темнокожих и hispanics - выходцев из Латинской Америки. Бывший президент США Барак Обама, как мог, пытался склонить на сторону демократов афроамериканцев, но результаты его кампании оказались довольно скромными. Надо принимать во внимание, что по опросу Washington Post — Schar School, 51 процент избирателей в 7 штатах одобряют деятельность Трапа в его первый президентский срок, а это планка даже выше, чем та, когда он был «при исполнении».

Cценарий mish-mash — полной мешанины Харрис может потерять один из ключевых северных штатов (за исключением Пенсильвании), но победить в Северной Каролине, что совершенно не исключается. Республиканцы обеспокоены возможной низкой явкой там своих избирателей из-за разрушений, причиненных ураганом «Хелен». И в таком случае Харрис выпадает выигрышная карта. Трамп может взять Аризону, Мичиган, Северную Каролину, Джорджию и стать президентом второго срока. Полное равенство Теоретически можно допустить, что каждый из кандидатов набирает 269 голосов выборщиков, хотя это самый маловероятный вариант. В таком случае победителя объявят члены американского Конгресса, и, учитывая, что в палате представителей большинство, хотя и минимальное, у республиканцев, там почти наверняка отдадут предпочтение Трампу. Однако в нашей предвыборной панораме могут образоваться «пузыри», которые никто не ожидал. Например, в субботу Des Moines Register–Mediacom сообщил, что в штате Айова Харрис опережает Трампа на три процентных пункта (47 против 44). Эти данные поразили экспертов. Сельскохозяйственный штат Айова Cook Report, который представляет независимый внепартийный анализ, всегда относился к «глубоко республиканским штатам». Ни Харрис, ни Трамп здесь практически не вели никакой пропаганды, ориентируясь на многолетние предпочтения тамошних избирателей.