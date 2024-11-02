Украина будет воевать до победного конца

Украинский конфликт должен закончиться полным выводом военных сил России, утверждает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для LSM.

"Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины", — написал он, перечисляя "условия мира".

Тем не менее Ермак признал, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон, но если они основываются на международном праве и сохранности границ Украины.