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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Война Израиля. За сутки погибло 55 человек. 192 раненых

15:47 1046

Более 120 палестинцев и ливанцев стали жертвами обстрелов и бомбардировок израильскими силами различных районов сектора Газа и юга Ливана за прошедшие сутки. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, не менее 55 человек были убиты и 192 ранены в результате израильских атак по всей Газе за последние 24 часа. 71 человек был убит и 169 ранены в ходе израильских ударов по Ливану.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года в Газе погибли 43 314 человек и 102 019 были ранены. В Ливане, согласно последним данным ливанского Минздрава, были убиты 2 968 человек, информирует Al Jazeera.

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