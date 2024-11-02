Война Израиля. За сутки погибло 55 человек. 192 раненых

Более 120 палестинцев и ливанцев стали жертвами обстрелов и бомбардировок израильскими силами различных районов сектора Газа и юга Ливана за прошедшие сутки. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, не менее 55 человек были убиты и 192 ранены в результате израильских атак по всей Газе за последние 24 часа. 71 человек был убит и 169 ранены в ходе израильских ударов по Ливану.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года в Газе погибли 43 314 человек и 102 019 были ранены. В Ливане, согласно последним данным ливанского Минздрава, были убиты 2 968 человек, информирует Al Jazeera.