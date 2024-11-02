USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Головная боль России: где найти сливочное масло?

15:55 1372

Ценовой кризис на рынке сливочного масла, охвативший Россию осенью 2024 года, стал самым масштабным за последние 17 лет, свидетельствует официальная статистика.

Стремительно дорожать сливочное масло начало осенью: в сентябре цены выросли на 5,07%, а с 1 по 28 октября — на 6,58%.

По данным Росстата, октябрьский скачок стал рекордным с октября 2007 года, когда масло за месяц стало дороже на 12,7%. 

Стремительно дорожать сливочное масло начало осенью: в сентябре цены выросли на 5,07%, а с 1 по 28 октября — на 6,58%

Годовой рост цен на масло к концу октября достиг 25,7%. Подорожали импортные жиры, у заводов возникли сложности с обслуживанием импортного оборудования, а кроме того, сказываются дефицит сырья, нехватка кадров и повышение ставки ЦБ, перечисляет причины зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

В конце октября сразу несколько крупных заводов частично или полностью приостановили производство и отгрузки масла. Среди них — компания H&N (бренд «Простоквашино»), «Милком», молококомбинаты «Альметьевский», «Кунгурский», «Северное молоко», а также Ирбитский молочный завод.

Власти предпринимают меры, чтобы завезти масло из-за рубежа, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. С 18 октября впервые масло закупается в ОАЭ, с 27 октября стартовал импорт из Турции, а также прошли переговоры о закупках в Индии и Иране.

«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
16:00 2470
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине о гангрене войны
10:12 4689
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо наша корреспонденция
15:22 2197
Власти Молдовы обеспокоены. Что происходит?
Власти Молдовы обеспокоены. Что происходит? обновлено: 17:12
17:12 6034
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами горячая тема
13:30 3972
Китайская экспансия: в два раза быстрее
Китайская экспансия: в два раза быстрее
2 ноября 2024, 23:47 6850
Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России
Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России Euronews
14:30 2337
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…» видео
14:20 3733
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
14:19 3275
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена?
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена? наша корреспонденция
12:24 3504
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы haqqin.az из Кишинева
2 ноября 2024, 18:38 5325

ЭТО ВАЖНО

«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
16:00 2470
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине
Размен «лишних людей» на лучших людей в Украине о гангрене войны
10:12 4689
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо наша корреспонденция
15:22 2197
Власти Молдовы обеспокоены. Что происходит?
Власти Молдовы обеспокоены. Что происходит? обновлено: 17:12
17:12 6034
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами горячая тема
13:30 3972
Китайская экспансия: в два раза быстрее
Китайская экспансия: в два раза быстрее
2 ноября 2024, 23:47 6850
Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России
Западу следует относиться к Варданяну, как к агенту России Euronews
14:30 2337
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…»
Арестович: «У Азербайджана очень сложный класс игры, на который Украина неспособна…» видео
14:20 3733
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
Греческий полковник обеспокоен: «Турция может передать С-400 Азербайджану ради получения F-35»
14:19 3275
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена?
Странный визит Христодулидиса в Вашингтон. Анкара обеспокоена? наша корреспонденция
12:24 3504
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы haqqin.az из Кишинева
2 ноября 2024, 18:38 5325
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться