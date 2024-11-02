Головная боль России: где найти сливочное масло?

Ценовой кризис на рынке сливочного масла, охвативший Россию осенью 2024 года, стал самым масштабным за последние 17 лет, свидетельствует официальная статистика. Стремительно дорожать сливочное масло начало осенью: в сентябре цены выросли на 5,07%, а с 1 по 28 октября — на 6,58%. По данным Росстата, октябрьский скачок стал рекордным с октября 2007 года, когда масло за месяц стало дороже на 12,7%.

Годовой рост цен на масло к концу октября достиг 25,7%. Подорожали импортные жиры, у заводов возникли сложности с обслуживанием импортного оборудования, а кроме того, сказываются дефицит сырья, нехватка кадров и повышение ставки ЦБ, перечисляет причины зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

В конце октября сразу несколько крупных заводов частично или полностью приостановили производство и отгрузки масла. Среди них — компания H&N (бренд «Простоквашино»), «Милком», молококомбинаты «Альметьевский», «Кунгурский», «Северное молоко», а также Ирбитский молочный завод.

Власти предпринимают меры, чтобы завезти масло из-за рубежа, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. С 18 октября впервые масло закупается в ОАЭ, с 27 октября стартовал импорт из Турции, а также прошли переговоры о закупках в Индии и Иране.