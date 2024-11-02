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«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?

еще один вопрос, видео
Отдел информации
16:00 2473

Всего за несколько дней до начала глобального климатического саммита COP29 в одном из центральных районов Баку по адресу: улица Фатали хан Хойского, 111, в Наримановском районе ведется снос пятиэтажного жилого дома с грубым загрязнением окружающей среды. Кадры с места событий были опубликованы в социальных сетях.

На видео видно, что, несмотря на полдень, интенсивное движение по близлежащим улицам и проспектам, наличие многочисленных жилых домов, а также ветреную погоду, экскаватор, поднятый на крышу здания, продолжает работы по сносу. В результате окрестности заволокло пылью на сотни метров.

Жители близлежащих домов недовольны тем, что здание, выкупленное каким-то ЖСК для строительства нового многоэтажного жилого комплекса, сносят в подобных условиях.

«Повсюду пыль, улицы и дворы затянуты пылевым облаком, а из-за ветра пыль распространяется на еще большую территорию», — жалуются люди.

Они также отмечают, что за сносом никто не следит: сотрудников исполнительной власти Наримановского района поблизости не видно вообще.

Из-за выходного дня выяснить в Наримановской исполнительной власти, какая компания занимается сносом здания, не удалось.

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