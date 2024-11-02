Мощный взрыв в турецком городе: погибший, раненые

Предварительно, взрыв произошел из-за утечки газа. Взрыв повредил соседние дома и рабочие помещения. На место были направлены спасательные службы и медики.

На эту минуту 1 погибший, 16 раненых.

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Мощный взрыв прогремел в турецком городе Чорум, погиб один человек, многие получили ранения.

Причины происшествия пока не установлены. Взрыв в жилом здании повредил соседние дома и рабочие помещения. На место были направлены спасательные службы и медики.