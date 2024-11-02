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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

В Тегеране празднуют захват американского посольства

16:59 686

Жители Тегерана устроили шествие в честь 45-й годовщины захвата американского посольства иранскими студентами.

В руках участники шествия держат флаги Ирана, Палестины и «Хезболлы».

Напомним, 4 ноября 1979 года группа иранских студентов совершила нападение на американское посольство в Тегеране, захватив в заложники 66 сотрудников дипломатической миссии. Попытки американских властей освободить своих сотрудников в результате военной операции завершились оглушительным провалом. Всего дипломаты провели в плену 444 дня.

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