В Тегеране празднуют захват американского посольства

Жители Тегерана устроили шествие в честь 45-й годовщины захвата американского посольства иранскими студентами.

В руках участники шествия держат флаги Ирана, Палестины и «Хезболлы».

Напомним, 4 ноября 1979 года группа иранских студентов совершила нападение на американское посольство в Тегеране, захватив в заложники 66 сотрудников дипломатической миссии. Попытки американских властей освободить своих сотрудников в результате военной операции завершились оглушительным провалом. Всего дипломаты провели в плену 444 дня.